Napoli vence Fiorentina segue na cola da Inter; Atalanta goleia Juventus

Com a derrota, a Juventus se mantém com 52 pontos e pode perder a quarta colocação na tabela para a Lazio (5ª com 50 pontos), que fecha a rodada na segunda-feira recebendo a Udinese.

Também neste domingo, a Roma de Claudio Ranieri emendou sua quinta vitória consecutiva ao bater o Empoli fora de casa por 1 a 0.

O único gol da partida saiu dos pés do argentino Matías Soulé com apenas 20 segundos de bola rolando no estádio Carlo Castellani.

Com o resultado, a Roma sobe para a sétima posição na Serie A, a melhor da equipe nesta temporada, a quatro pontos do Bologna (6º), que fecha a zona de classificação para as copas europeias.

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: