Musk afirma que X é alvo de um 'enorme ataque cibernético'

No ano passado, Musk culpou, sem evidências, um ataque cibernético pela queda do X quando uma entrevista com Donald Trump estava prestes a ser transmitida.

Milhares de usuários relataram problemas para acessar a plataforma em seus celulares ou pela web nesta segunda-feira.

O pico da falha, segundo o site de referência Downdetector.com, ocorreu às 11h (horário de Brasília), quando cerca de 40 mil usuários relataram uma interrupção do serviço.

O X não respondeu a uma solicitação da AFP e a conta de "suporte técnico" da plataforma não publica nada desde o ano passado.

Depois que Musk comprou o então Twitter por 44 bilhões de dólares no final de 2022, a maioria dos funcionários renunciou ou foi demitida, o que gerou incerteza sobre se a rede social poderia se manter segura e estável.

