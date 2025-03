Pessoas recorrem a sorteio para conseguir alugar apartamento na Espanha

Lorena Pacheco conseguiu finalmente alugar um apartamento, graças a um sorteio da prefeitura de Madri, um fato que evidencia o drama da crise da habitação que afeta a Espanha e sua capital.

Ao ganhar, ela sentiu "muito felicidade" e como se estivesse fora da realidade, confessa a auxiliar de enfermagem de 30 anos, que seguiu o sorteio ao vivo nas redes sociais.

Um empregado da prefeitura anunciou que um computador havia selecionado seu nome ao lado de outros 63 felizardos, entre as 44.000 pessoas que sonhavam com uma moradia social no bairro de Villa de Vallecas, ao sul de Madri.