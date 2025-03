Número de mortos em sequestro de trem no Paquistão sobe para 31

Pelo menos 31 pessoas, entre elas 23 militares, morreram durante os dois dias do sequestro de um trem no sudoeste do Paquistão por parte de separatistas balúchis, anunciou nesta sexta-feira (14) o porta-voz do exército.

Dezoito soldados e paramilitares, três funcionários ferroviários e cinco civis foram mortos após serem capturados no Jaffar Express, que ficou imobilizado pela explosão de uma bomba colocada pelo Exército de Libertação do Baluchistão (BLA) nesta província fronteiriça com o Irã e o Afeganistão, explicou o general Ahmed Sharif Chaudhry.

Além disso, cinco soldados morreram nos confrontos com os autores do ataque, que se prolongaram por mais de 30 horas, acrescentou.