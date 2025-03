Bayern empata na visita ao Union Berlin (1-1) e dá esperanças ao Leverkusen

Na missão de reconquistar o título nacional, perdido para o Leverkusen após 11 troféus consecutivos (2013-2023), o time de Munique também tem uma enorme vantagem no saldo de gols, critério que é utilizado em caso de igualdade: 51 contra 25.

- Falha de Urbig -

O Bayern abriu o placar com um gol de Leroy Sané faltando 15 minutos para o fim do jogo (75'), mas sofreu outro pouco depois (83') marcado por Benedict Hollerbach, aproveitando uma falha do jovem goleiro Jonas Urbig, substituto do lesionado Manuel Neuer, numa das poucas oportunidades em Berlim.

É a segunda semana consecutiva que o Bayern perde pontos na Bundesliga depois de ficar em vantagem no placar, sete dias depois de perder em casa para o Bochum por 3 a 2, após abrir 2 a 0.

Classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões - onde fará um grande duelo contra a Inter -, o Bayern teve paciência para marcar, com Leroy Sané aproveitando um cruzamento rasteiro de Josip Stanisic, após um ótimo passe do francês Michael Olise.

Mas a Union Berlin obteve recompensa através de uma das suas poucas aproximações. Num cruzamento sem perigo aparente de Josip Juranovic, Urbig desviou mal e Hollerbach foi oportunista para conseguir o empate.