Mais de 100 mil pessoas protestam contra corrupção na capital da Sérvia

Mais de 100 mil manifestantes se reuniram neste sábado (15) em Belgrado, capital da Sérvia, após meses de protestos contra a corrupção, liderados por estudantes neste país balcânico de mais de seis milhões de habitantes.

As manifestações começaram após o desabamento, em 1º de novembro, de uma marquise da estação de trem de Novi Sad, no norte do país. A tragédia deixou 15 mortos e desencadeou uma onda de descontentamento contra o presidente nacionalista Aleksandar Vucic, no poder desde 2012.

O desabamento ocorreu meses depois de a estação ter sido reformada e reacendeu uma ira latente há tempos entre parte da população sérvia.