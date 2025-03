Prefeito de Maceió cola em aliados de Lula mirando indicação de tia ao STJ

Para os próximos dias, está prevista uma reunião do presidente com Gleisi, Jorge Messias (AGU) e Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) para tratar do tema. Há pressão para que o petista escolha uma mulher, e Marluce figura como a única candidata.

Contudo, ela não estava entre os favoritos na disputa. Surgiu em uma das listas tríplices com outros cinco candidatos após mobilização de ministros do STJ. Também pesa a favor da candidatura da procuradora de Alagoas os aliados políticos: além do sobrinho JHC, é favorável o deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL). O senador Renan Calheiros também é simpático ao nome dela para o cargo.

Ao UOL, Renan disse que a escolha de Marluce seria uma "boa opção" por ser um nome de Alagoas. "Não poderia nunca ser contra a indicação dela", diz, assegurando que esse apoio —informal— à procuradora "não envolve negociação" referente a 2026. "Isso não está em pauta, não conversei com JHC."

Conjecturas para 2026

Em paralelo à campanha pela tia no STJ, o prefeito de Maceió também tenta traçar estratégia para lançar sua candidatura em 2026 ao governo do estado.

Reeleito com o apoio de Lira e com um pré-acordo de disputar o governo do estado em oposição a Renan Filho, JHC pode pavimentar sua estrada por um caminho mais fácil se tentar uma vaga ao Senado.