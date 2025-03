Favoritos têm grupos acessíveis na Libertadores; Inter e Bahia se enfrentam

O F é o único com dois brasileiros: Inter de Porto Alegre e Bahia têm a companhia do Nacional do Uruguai, tricampeão, e do Atlético Nacional da Colômbia, com dois títulos e um vice.

O Grupo H, comandado pelo Peñarol do Uruguai e seus históricos cinco títulos, promete grandes emoções, com o Olimpia do Paraguai, tricampeão da América, e o Vélez Sarsfield, atual campeão argentino num momento difícil, mas com um título continental.

O São Paulo, tricampeão da Libertadores (1992, 1993 e 2005), está no Grupo D com Libertad do Paraguai, o Talleres da Argentina e o peruano Alianza Lima.

E o sorteio colocou o Fortaleza no Grupo E, ao lado do cabeça de chave Racing (Argentina), Colo Colo (Chile) e Atlético Bucaramanga (Colômbia).

- Formato -

A fase de grupos é composta por oito chaves com quatro equipes cada, onde os dois primeiros colocados avançam para as rodadas de mata-mata.