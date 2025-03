Palácio confirma viagem de Charles III ao Vaticano em abril

O Palácio de Buckingham confirmou nesta terça-feira (18) a viagem oficial do rei Charles III ao Vaticano no começo de abril, apesar do estado de saúde do papa, internado há mais de um mês.

O soberano britânico e a mulher, Camilla, visitarão o Vaticano e a Itália entre 7 e 10 de abril. Governador supremo da Igreja Anglicana, Charles III deve se reunir com o papa no dia 8, segundo o palácio, do qual uma fonte disse "esperar" que o estado de saúde do pontífice permita a visita.

No Vaticano, Charles e Camilla assistirão a uma missa na Capela Sistina. Segundo um porta-voz do palácio, a visita marcará "um avanço significativo nas relações entre as igrejas Católica e Anglicana, esta última nascida de uma ruptura com a Igreja Católica no século XVI.