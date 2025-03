Rússia aceita cessar-fogo 'limitado', mas impõe exigências para paz

Hoje, o Presidente Trump e o Presidente Putin falaram sobre a necessidade de paz e de um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Ambos os dirigentes concordaram que este conflito tem de terminar com uma paz duradoura. Sublinharam igualmente a necessidade de melhorar as relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia.

O sangue e o tesouro que tanto a Ucrânia como a Rússia têm despendido nesta guerra seriam melhor empregues nas necessidades dos seus povos.

Este conflito nunca deveria ter começado e deveria ter terminado há muito tempo com esforços de paz sinceros e de boa fé.

Os líderes concordaram que o movimento para a paz começará com um cessar-fogo no domínio da energia e de infraestrutura, bem como por negociações técnicas sobre a aplicação de um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, um cessar-fogo total e uma paz permanente. Estas negociações terão início imediatamente no Médio Oriente.

Os dirigentes falaram em termos gerais sobre o Médio Oriente como uma região de potencial cooperação para evitar futuros conflitos. Debateram ainda a necessidade de pôr termo à proliferação de armas estratégicas e irão colaborar com outros para assegurar uma aplicação tão alargada quanto possível. Os dois dirigentes partilham a opinião de que o Irão nunca deverá estar em condições de destruir Israel.

Os dois líderes concordaram que um futuro com uma relação bilateral melhorada entre os Estados Unidos e a Rússia tem enormes vantagens. Estas incluem enormes negócios econômicos e estabilidade geopolítica quando a paz for alcançada.