Presidente de Cuba recebe em Havana ator americano Kevin Costner

Durante o encontro, "falei da admiração de nosso povo por ele; disse se sentir muito bem aqui", acrescentou o presidente cubano.

Costner, que ganhou dois Oscar em 1990 por seu filme "Dança com Lobos", disse que "sempre havia sonhado" em visitar a ilha como parte do projeto, sem revelar detalhes do mesmo, segundo a reportagem televisiva.

O ator, que na semana passada visitou o Castelo da Real Força, não deu declarações à imprensa.

Junto com Mirabal, que conheceu há 12 anos em um projeto em Moçambique, Costner percorreu Havana Velha e visitou o castelo, uma das fortalezas coloniais mais antigas da América e atual sede do museu sobre a história da navegação e da construção naval em Cuba.

