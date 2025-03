Fugitivas pés de chinelo expõem nos EUA hipocrisia bolsonarista

A exemplo de Eduardo Bolsonaro, quatro mulheres bolsonaristas reivindicam asilo nos Estados Unidos: Raquel de Souza Lopes, Rosana Maciel Gomes, Michely Paiva Alves e Cristiane da Silva. Enroscadas no caso do quebra-quebra de Brasília, fugiram para a Argentina antes de entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Aguardam pela extradição em prisões do Texas.

O pretexto para que Eduardo trocasse o batente da Câmara pela militância no império laranja de Trump foi um pedido de confisco do seu passaporte formulado pelo PT. "Eu ficaria preso no Brasil", disse o deputado. Ao enviar a notícia-crime do petismo para o arquivo, o procurador-geral Paulo Gonet e o ministro Alexandre de Moraes aprisionaram Eduardo na sua própria ficção.

A despeito do desmoronamento dos moinhos de vento, Bolsonaro trata o filho como herói da resistência. Agradeceu a Trump por supostamente "abraçar" Eduardo, que se afastou do mandato em Brasília para erguer barricadas em Washington. Não há, por enquanto, vestígio de preocupação do "mito" com as quatro bolsonaristas que mastigam no Texas o pão que o Tinhoso amassou.