A República de ladrão de celular

Gusttavo Lima, aquele cantor, anunciou hoje que não vai mais se candidatar a presidente. Durou nem três meses a tal candidatura. O povo agora acha que vai ser ruim para a campanha do Caiado (o governador de Goiás que quer ser presidente). Caiado disse que teria Gusttavo com ele. Mas o Gusttavo anunciou sua saída do mundo político sem mencionar Caiado.

"O meu objetivo é contribuir de outras formas, sem a necessidade de concorrer ou ser eleito para algum cargo público."

Então tá.

Aprovaram as emendas

O Senado aprovou hoje o projeto que ressuscita as emendas secretas do passado. Serão R$ 4,6 bilhões liberados neste ano. Só os municípios do Amapá, terra do Alcolumbre, a estrela de Davi do Senado, vão receber mais de meio bilhão de realezas.