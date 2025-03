Aposentados desafiam ameaças e reforço policial em protesto contra Milei

Para evitar violência, o governo da cidade de Buenos Aires afirmou que retirou as caçambas e entulhos das ruas.

Milei reforçou efetivo policial para o protesto desta quarta-feira e fez ameaças aos manifestantes: "Vamos reprimir todo atentado contra a República". Imagem: Amanda Cotrim - 19.mar/25/UOL

O governo alegou que a repressão foi uma resposta à violência promovida pelos barras bravas, setor da torcida organizada de futebol argentino conhecido por seu histórico de violência e relação com o crime organizado. Os torcedores decidiram apoiar o protesto após um aposentado vestido com a camisa do clube Chacarita ser brutalmente ferido pela polícia há duas semanas, em outro protesto dos aposentados, em Buenos Aires.

No protesto de hoje, diversos cartazes pediam melhorias nas pensões dos aposentados, liberdade para protestar e justiça ao fotógrafo Pablo Grillo, 35, atingido por um projétil de bomba de gás lacrimogêneo enquanto fotografava a ação da polícia. Grillo segue internado em estado grave. Ontem houve um panelaço de fotógrafos e jornalistas em frente ao hospital, na cidade de Ramos Mejia, região metropolitana de Buenos Aires.

Manifestante posa em frente a cartzes em apoio ao fotógrafo Pablo Grillo, internado em estado grave após ser ferido no protesto de aposentados da última quarta-feira Imagem: Amanda Cotrim - 19.mar/25/UOL

Sem barras bravas, mas com Maradona

Apesar de não contar com os barras bravas, dezenas de manifestantes fizeram questão de protestar com bandeiras e camisas com a foto do ídolo do futebol argentino Diego Armando Maradona. No passado, o craque saiu às ruas ao lado dos aposentados.