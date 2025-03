Respirar e engrenar: a dupla tarefa do Brasil de Dorival contra a Colômbia

Pressionado pelo desempenho abaixo do esperado, o técnico Dorival Júnior tentará ganhar fôlego e um impulso para engrenar quando o Brasil receber a Colômbia nesta quinta-feira (20), em Brasília, na 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que antecede o clássico contra a Argentina.

A pressão sobre Dorival é grande, especialmente depois que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, traçou um objetivo claro para os primeiros jogos de 2025.

"A gente espera, dentro desse processo que o Dorival mencionou, duas vitórias nos jogos mais importantes que temos", disse Ednaldo no início do mês sobre a dificuldade dos dois adversários: Colômbia (4ª colocada com 19 pontos) e Argentina (líder com 25 pontos).