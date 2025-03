Extrair urânio gastará 600 milhões de litros de água por mês do semiárido

O primeiro processo de licenciamento ambiental ocorreu ainda entre os anos de 2004 e 2010, feito pela Semace (Superintendência Estadual do Meio Ambiente), foi invalidado por decisão da Justiça Federal, já que o Ibama deu parecer técnico ainda em 2005 apontando que o empreendimento "não é sustentável do ponto de vista dos recursos hídricos".

Após isso, o consórcio fez novos estudos e apresentou uma nova versão, que foi novamente negada. Agora, pela terceira vez, o empreendimento pede o licenciamento (as audiências públicas são parte do processo).

Segundo o Rima (Relatório de Impacto Ambiental) apresentado pelo empreendedor na audiência pública do dia 11, mudanças no projeto original possibilitaram uma readequação do uso da água. Na nova versão, o consumo de água caiu de 17%: de 1.036 m³/h para 855 m³/h.

O documento do Ibama cita que estudos de órgãos do governo do Ceará garantem que o açude "possui capacidade suficiente para abastecer o PSQ sem prejuízos ao consumo das comunidades." "No caso de eventual escassez, a prioridade de consumo é o ser humano, seguido dos animais", diz.

Mesmo no pior cenário histórico do açude Edson Queiroz, o consumo do PSQ não ultrapassaria 3% do volume do reservatório no mês e, portanto, não afetaria o abastecimento. No cenário atual, o consumo mensal seria de, no máximo, 0,5% do volume do reservatório.

Rima

Além de abastecer a indústria, a água também será usada para abastecer comunidades locais. "o volume de água será suficiente para atender 100% da população dessas localidades."