Corrida do ouro e clima afundam povoado da Bolívia

As cooperativas "não dirão nada, porque o que fizeram, é um pecado", afirma. Mas "o castigo chegará algum dia", assegura, com dificuldade para respirar.

Somados à extração de ouro, estão os efeitos das mudanças climáticas.

As chuvas de janeiro passado em Tipuani, foram muito atípicas. Foram as mais intensas nesse mês, pelo menos desde 2012, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia (Senamhi) do estado.

"É totalmente anômalo", porque o país atravessa o fenômeno La Niña, que deveria significar menos chuvas, afirma Lucía Walper, chefe da unidade de previsões daquela instituição.

A especialista assegura que os incêndios florestais do ano passado no leste, foram os mais devastadores registrados na Bolívia e que afetaram mais de 10 milhões de hectares, "tiveram um impacto direto nas terras altas".

Como resultados da menor vegetação devido aos incêndios, as áreas florestais não retêm mais as nuvens que percorrem a Amazônia e passam com muita facilidade para as terras altas, hoje palco de chuvas anormais.