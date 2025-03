Governo talibã do Afeganistão liberta um americano

Boehler se encontrou nesta quinta-feira com o ministro das Relações Exteriores do governo talibã, Amir Khan Muttaqi, junto com o ex-enviado dos EUA para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad.

"Hoje é um grande dia", escreveu Khalilzad no X. "O governo talibã concordou em libertar (Glezmann) como um gesto de boa vontade com o presidente americano e o povo americano", observou ele.

Dois outros americanos detidos no Afeganistão foram libertados em janeiro em troca de um combatente afegão condenado por "narcoterrorismo" nos Estados Unidos.

Marco Rubio chamou a libertação de Glezmann de um "passo positivo e construtivo", mas observou nesta quinta-feira que "outros americanos" continuam detidos no Afeganistão, sem identificá-los.

Após a eleição de Donald Trump, o governo de Cabul declarou que esperava um "novo capítulo" nas relações entre o Afeganistão e os Estados Unidos.

Durante seu primeiro mandato, o presidente americano assinou um acordo de paz com os talibãs.