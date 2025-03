Oposição apresenta recurso contra destituição do chefe do Shin Bet em Israel

O partido de centro-direita Yesh Atid, liderado pelo líder da oposição Yair Lapid, anunciou que havia entrado com um recurso em nome de vários partidos da oposição e denunciou uma "decisão tomada com base em um flagrante conflito de interesses do primeiro-ministro".

O recurso foi apresentado em nome de quatro partidos: Yesh Atid, a União Nacional (centro) do ex-ministro da Defesa Benny Gantz, os democratas de Yair Golan e o nacionalista Israel Beitenu de Avigdor Lieberman.

"O governo aprovou por unanimidade a proposta do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de encerrar o mandato" de Ronen Bar, que deixará seu posto no Shin Bet quando um sucessor for nomeado ou até 10 de abril, anunciou o governo em um comunicado.

Netanyahu justificou sua decisão citando uma "perda persistente de confiança profissional e pessoal" em Bar.

No entanto, a oposição alega que Bar estava na mira de Netanyahu após envolver o governo no fiasco do sangrento ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, e na investigação do Shin Bet sobre o chamado "Catargate", um caso que implicou pessoas próximas ao líder em supostos pagamentos secretos do Catar.

dms-mj/tp/zm/es/aa