João Fonseca vence Humbert e avança à 3ª rodada do Masters 1000 de Miami

Fonseca impressionou no saque, não concedendo break points e conquistando 94% dos pontos no primeiro serviço, e também mostrou a força de seu forehand que tem tudo para ser dominante no futuro.

O brasileiro jogará pela primeira vez uma terceira rodada de um Masters 1000 contra o australiano Alex de Miñaur, número 11 do ranking mundial ou o chinês Bu Yunchaokete.

Nas duas participações anteriores neste nível, o brasileiro perdeu na segunda rodada de Indian Wells para Jack Draper, que mais tarde se sagraria campeão, e em 2024, em Madri, para outro britânico, Cameron Norrie.

gbv/gfe/aam

© Agence France-Presse