Ex-terrorista capoeirista da Fração do Exército Vermelho começa a ser julgada na Alemanha

Isso lembra os tempos em que a RAF chocou a antiga Alemanha Ocidental, especialmente em 1977, durante o que ficou conhecido como o Outono Alemão. Na época, foi construído dentro da prisão de Stuttgart-Stammheim um tribunal, especialmente para o julgamento dos líderes do grupo, encarcerados lá.

Desde seus primórdios, no início da década de 1970, a RAF, que se autodefinia como uma guerrilha urbana comunista e anti-imperialista, visou representantes do Estado alemão e empresários. O grupo assassinou o procurador-geral da República Siegfried Buback e o chefe do Dresdner Bank, Jürgen Ponto. Ao todo, 27 membros da RAF foram condenados à prisão perpétua ao longo das décadas seguintes.

A luta do grupo contra o Estado alemão atingiu seu auge no terceiro trimestre de 1977, no que ficou conhecido como o Outono Alemão. A RAF sequestrouo presidente da Federação dos Empregadores Alemães e da Federação Alemã da Indústria, Hanns-Martin Schleyer, para forçar a libertação de membros seus presos.

Quando o governo alemão, liderado pelo chanceler federal Helmut Schmidt (SPD), se recusou a negociar, simpatizantes palestinos da RAF sequestraram um avião da Lufthansa com turistas alemães em Maiorca, Espanha. Após passar pelo Oriente Médio, a aeronave finalmente pousou em Mogadixo, na Somália. Lá, uma unidade antiterrorista da polícia alemã resgatou todos os turistas.

Três dos quatro sequestradores foram mortos na ação. O piloto já havia sido assassinado pelos terroristas. Em consequência, suicidaram-se na prisão em Stuttgart três dos terroristas que eram acusados do sequestro de Schleyer.

Depois de seis semanas de martírio em poder dos sequestradores, Schleyer foi levado do esconderijo em Bruxelas para a França, onde o deixaram sair caminhando num campo, dando-lhe a impressão de liberdade, para logo depois matarem-no a tiros pelas costas. Seu corpo foi encontrado no dia 19 de outubro de 1977, no porta-malas de um carro, em território francês, perto da Alemanha.