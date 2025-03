Bolívia empata com Uruguai (0-0) e Argentina se classifica para Copa de 2026

A Bolívia empatou com o Uruguai em 0 a 0 nesta terça-feira (25), em El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar, pela 14ª das Eliminatórias, e o resultado garantiu a Argentina como a primeira seleção sul-americana a se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

A 'Celeste', por sua vez, igualou os 21 pontos do Brasil na tabela, embora com um saldo de gols inferior.

A Argentina, atual campeã mundial e líder das Eliminatórias, tem 28 pontos e recebe a Seleção Brasileira nesta terça, em Buenos Aires.