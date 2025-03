Importante descoberta arqueológica da Idade do Ferro no Reino Unido

O British Museum e outras duas instituições do Reino Unido anunciaram, nesta terça-feira (25), "uma das maiores" descobertas da Idade do Ferro no país, composto por mais de 800 objetos com 2000 anos de antiguidade.

A descoberta do "botim de Melsonby", chamado assim pelo povoado de Yorkshire (norte da Inglaterra) onde foi encontrado, foi anunciado em um comunicado conjunto pelo museu londrino, pela Universidade de Durham e pela Historic England, a agência governamental responsável pela proteção do patrimônio.

A descoberta ocorreu em 2021, quando uma pessoa que pratica a detecção de metais encontrou algumas peças.