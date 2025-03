Bolsonaro critica decisão do STF sobre Zambelli, mas diz que episódio 'interferiu nas eleições'

"Ajudou a me desgastar, porque um órgão de imprensa muito poderoso ficou mostrando o dia todo aquela mensagem: ‘Olha aí, quem defende armamento defende uma situação como essa", afirmou o ex-presidente.

Nesta terça-feira, 25, Bolsonaro havia dito que Carla Zambelli "tirou o mandato" de sua chapa em 2022. "A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente", disse Bolsonaro ao relembrar o episódio durante participação no podcast Inteligência Ltda. nesta segunda-feira, 24. Para o ex-presidente, os eleitores associaram a atitude à sua política de defender a ampliação do porte de armas, o que teria lhe custado votos", disse.

A deputada rebateu as acusações do ex-presidente, dizendo não serem "justas". "No pior momento ele falar dessa forma é trazer muito peso para as minhas costas", disse a Carla Zambelli em entrevista ao blog da Andreia Sadi, no G1. "Imagina o que é, para a cabeça de uma deputada, ser culpada pela eleição de um País por ter se defendido de quatro homens que me cuspiram, xingaram e empurraram? Eu tinha porte federal e houve um tiro, que achei que tinha pego no policial", afirmou a parlamentar.

Apesar da maioria estar formada no STF, o julgamento ainda não foi encerrado e a condenação não será imediata. Além disso, ainda cabem recursos. Carla Zambelli foi condenada por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo. Além dos cinco anos e três meses de prisão, a condenação pode resultar na perda do mandato da deputada federal.