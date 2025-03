Indústria automotiva, o novo alvo das tarifas de Trump

Depois do aço e do alumínio, agora é a vez da indústria automotiva engrossar a lista de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando ele deve anunciar nesta quarta-feira (26) a imposição de taxas alfandegárias sobre o setor.

"O presidente dará uma coletiva de imprensa no Salão Oval hoje às 16h [17h em Brasília] para anunciar as tarifas à indústria automotiva. Vou deixar que ele mesmo faça o anúncio mais tarde", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em entrevista coletiva.

Ainda não se sabe se o México, seu parceiro no Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (T-MEC) junto com o Canadá, receberá tratamento preferencial.