Quadro descoberto em sala de estar é vendido por R$ 2,8 milhões na França

Obra estava com a mesma família desde o século XIX. Lussac revelou em entrevista ao La Nouvelle République que os donos não tinham certeza se a obra pertencia realmente a Delacroix,

A pintura contém sete leões descansando. Seis deles são ricos em detalhes e um se destaca por apenas ter apenas um esboço.

Eugène Delacroix (1798-1863) era fascinado por leões. Por conta dessa paixão o animal é retratado em diversas obras do artista. Reportagem da Smithsonian expõe que o pintor visitava o zoológico, Jardim das Plantas, em Paris, para observar os felinos ferozes de perto. Além disso, aprendeu sobre taxidermia e dissecações.

Espécie era quase uma obsessão para o pintor. Quando um dos leões morreu no ano de 1829, e foi disponibilizado para esboço, Delacroix não perdeu tempo e escreveu uma carta para o escultor Antoine Louis Barye, dizendo: "O leão está morto, cavalgue a toda velocidade!".

Obra foi leiloada no último dia 28 de março. O quadro estava em exposição no Hôtel Drouot, casa de leilões francesa, e superou a expectativa de arrecadação: especialistas previam algo em torno de US$ 320 mil e o arremate foi feito por 455 mil euros, cerca de R$ 2,8 milhões na cotação atual.