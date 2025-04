Primo dos Bolsonaros: quem é Léo Índio, que Moraes mandou prender após fuga

Carlos Bolsonaro tentou cargos no Planalto para o primo. No livro "Tormenta", a jornalista Thaís Oyama narra que isso aconteceu em ao menos duas ocasiões: no governo de transição do pai, Carlos quis que Léo — que não é policial — chefiasse uma equipe de três policiais federais para fazer a segurança do então presidente e procurar ""infiltrados esquerdistas" no Planalto. Já no início do mandato de Bolsonaro, Carlos tentou um cargo com salário de R$ 13 mil para o primo na Secretaria de Governo, mas o general Santos Cruz, então titular da pasta, não aceitou contratá-lo.

Nas redes sociais, ele fazia postagens —por vezes, falsas— contra o presidente Lula e o PT. Em tom de deboche, ele expôs uma mensagem que o Instagram exibia, questionando se a pessoa tinha certeza se queria segui-lo, exatamente por divulgar tais informações.

Funcionário fantasma

Leo Índio, primo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, e o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) Imagem: Reprodução/instagram

Em abril de 2019, Léo Índio foi nomeado assessor do senador Chico Rodrigues (DEM-RR). Ele tinha salário bruto de R$ 22.943,73.

Ele permaneceu no cargo até outubro de 2020. Na ocasião, Rodrigues foi flagrado pela PF com R$ 30 mil na cueca durante investigação sobre desvios de dinheiro da Saúde durante a pandemia. Léo foi orientado a pedir exoneração e permanecer em silêncio para que sua imagem não fosse ainda mais atrelada ao escândalo, como apurou o UOL na ocasião.