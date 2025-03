'Isla Negra', a comédia ácida do chileno Jorge Riquelme

"Adoro filmes com conteúdo psicológico, com retratos de família", acrescenta.

Agora falta conquistar a aprovação do público chileno.

"Meus filmes geralmente têm melhor desempenho no exterior. Estamos tentando nos conectar com o público por meio das mídias sociais; veremos o que acontece. É como se os distribuidores não acreditassem no cinema chileno", critica o diretor.

