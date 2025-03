St Pauli, a última vítima alemã que ainda falta a Kane em sua coleção

O artilheiro do Bayern de Munique, Harry Kane, terá um desafio a mais no sábado contra o St Pauli, pela 27ª rodada do campeonato alemão: marcar contra o único time da Bundesliga que enfrentou e contra o qual ainda não conseguiu balançar as redes.

Kane enfrentou 19 times diferentes na elite do campeonato alemão desde sua chegada ao Bayern, no início da temporada 2023-2024. Ele marcou contra 18 deles, com exceção exatamente do St Pauli. O astro britânico tem essa oportunidade agora.

Os números fazem do Bayern, líder da Bundesliga, o franco favorito para a partida, contra o St Pauli que está em 15º e focado em não retornar à segunda divisão.