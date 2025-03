Xi afirma a executivos estrangeiros que porta da China abrirá cada vez mais

O presidente chinês, Xi Jinping, fez um alerta nesta sexta-feira (28) sobre os "graves desafios" para o comércio mundial e prometeu abrir cada vez mais a porta do país às empresas estrangeiras, em plena guerra comercial com os Estados Unidos.

Em uma reunião no Grande Salão do Povo em Pequim, na presença, entre outros, do investidor americano Ray Dalio e do CEO da Samsung Electronics, Lee Jae-yong, Xi advertiu que o "unilateralismo e o protecionismo" estão aumentando.

"O multilateralismo é a opção inevitável para abordar as dificuldades e desafios que o mundo enfrenta, e a globalização econômica é uma tendência histórica imparável", disse Xi.