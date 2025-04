Trump diz que americanos desejam que ele concorra a um novo mandato

O presidente Donald Trump afirmou na segunda-feira que os americanos querem que ele seja candidato a um novo mandato, algo proibido pela Constituição dos Estados Unidos, mas que ele considera possível.

O republicano de 78 anos ocupou o cargo entre 2017 e 2021 e iniciou o segundo mandato à frente da Casa Branca em 20 de janeiro.

"As pessoas estão me pedindo para concorrer", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval ao ser questionado sobre a possibilidade de tentar um terceiro mandato.