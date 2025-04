Chefe da Otan diz que aliança com EUA continuará forte

Rutte presidirá uma reunião de ministros das Relações Exteriores da Otan na quinta e sexta-feira, que contará com a presença do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

A reaproximação do governo dos EUA com a Rússia para discutir diretamente o fim da guerra na Ucrânia e as declarações de Trump sobre a Groenlândia levantaram questões sobre o compromisso contínuo dos Estados Unidos com a Otan.

