Exército israelense afirma que bombardeou posição de membro do Hezbollah no Líbano

O Exército israelense afirmou que lançou um bombardeio nesta quinta-feira (3) contra um membro do movimento xiita Hezbollah no sul do Líbano, após vários ataques nos últimos dias.

"A força aérea bombardeou há pouco um terrorista do Hezbollah que operava" na área de Alma Al Shab, no sul do Líbano, disse o Exército em um comunicado.

A agência oficial de notícias do Líbano (NNA) informou que uma pessoa ficou ferida em um ataque com drones israelenses contra um carro em um vilarejo próximo à fronteira com Israel.