Matic, do Lyon, diz que Onana é "um dos piores goleiros da história do United"

"Um dos piores goleiros do Manchester United": o meio-campista sérvio Nemanja Matic, do Lyon, respondeu ao goleiro camaronês André Onana, que havia dito na terça-feira que os 'Red Devils' são "muito melhores" que o Lyon.

"Para dizer algo assim, é preciso estar bem coberto", declarou o sérvio nesta quarta (9), a um dia da partida de ida das quartas de final da Liga Europa.

"Se David de Gea, Peter Schmeichel ou Edwin van der Sar [ex-goleiros do Manchester United] tivessem dito isso, eu teria me questionado. Mas quando você é estatisticamente um dos piores goleiros do Manchester United na história moderna, é preciso ter cuidado com o que diz", disse Matic, jogador do United de 2017 a 2022.