Oscar Piastri (McLaren) vence GP do Bahrein de F1; Bortoleto é 19º

O monegasco Charles Leclerc acreditou que poderia dar à Ferrari seu primeiro pódio na temporada, mas foi ultrapassado por Norris faltando cinco voltas para o fim da corrida.

Depois do monótono Grande Prêmio do Japão em Suzuka no último domingo, a corrida noturna no circuito de Sakhir, pista localizada entre as dunas do deserto do Bahrein, ofereceu um verdadeiro espetáculo.

- Da pole à bandeira quadriculada -

A largada foi determinante: Piastri, que havia conquistado a pole position no dia anterior, assumiu a liderança na primeira curva. Ele então controlou a corrida do início ao fim, perdendo a liderança apenas por alguns momentos durante as trocas de pneus.

George Russell, que havia largado da segunda fila, ultrapassou Charles Leclerc e imediatamente se colocou na caça ao líder. Ele também manteve sua posição até o final das 57 voltas.

"Tive dificuldade para manter Lando atrás de mim. Se houvesse mais uma volta, acho que ele teria me ultrapassado", disse o piloto britânico da Mercedes. "Para nós, este é o nosso terceiro pódio em quatro corridas. É fantástico e nos dá confiança para o futuro".