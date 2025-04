As principais datas na vida de Mario Vargas Llosa

Uma breve retrospectiva da vida do escritor peruano e prêmio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa:

- 28 de março de 1936: nasce em Arequipa, no sul do Peru, filho de uma mãe solteira de uma família de classe média. Ambos se mudaram pouco depois para Cochabamba, Bolívia, para viver com seus avós.

- 1946: retorna ao Peru e conhece o pai, Ernesto Vargas, um operador de rádio.