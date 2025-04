Irã afirma que enriquecimento de urânio 'não é negociável' com EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou nesta quarta-feira (16) que a questão do enriquecimento de urânio "não é negociável" para Teerã, depois que o emissário dos Estados Unidos, Steve Witkoff, pediu o fim do processo, visando um acordo entre Washington e Teerã.

"Estamos dispostos a desenvolver a confiança em resposta a preocupações potenciais (sobre o programa nuclear), mas a questão do enriquecimento não é negociável", declarou Araqchi à imprensa após uma reunião do conselho de ministros.

A declaração acontece antes da segunda rodada de conversações entre Irã e Estados Unidos em Omã, no sábado (19), com a mediação de representantes do sultanato. No fim de semana passado, representantes dos países participaram de uma primeira série de negociações de alto escalão.