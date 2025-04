Chefe da ONU está 'seriamente preocupado' com ataques dos EUA no Iêmen

O secretário-geral da ONU, António Guterres, está "seriamente preocupado" com os bombardeios dos Estados Unidos em um porto petroleiro no Iêmen, informou um porta-voz neste sábado (19), depois que os rebeldes huthis reportaram pelo menos 80 mortos nos ataques.

"O secretário-geral está seriamente preocupado com os bombardeios realizados pelos Estados Unidos durante 17 e 18 de abril em e ao redor do porto de Ras Isa que, segundo informes, deixou dezenas de vítimas civis, entre elas cinco trabalhadores feridos", disse, em um comunicado, o porta-voz Stéphane Dujarric.

Os comandos militares americanos afirmaram que o alvo de seus ataques contra as instalações do porto estratégico no Iêmen foi "enfraquecer a fonte do poder econômico dos huthis", que controlam grandes extensões do empobrecido país da península arábica.