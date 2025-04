Leverkusen empata com St Pauli (1-1) e praticamente dá adeus ao título do Alemão

O Bayer Leverkusen, atual campeão da Bundesliga, praticamente disse adeus às suas chances de conquistar o bicampeonato após empatar por 1 a 1 com o St. Pauli (14º) neste domingo, no encerramento da 30ª rodada, ficando oito pontos atrás do líder Bayern de Munique.

O gigante bávaro já havia goleado por 4 a 0 no sábado na visita ao Heidenheim (16º), colocando os comandados de Xabi Alonso sob intensa pressão, que eles não conseguiram administrar.

O Bayern soma 72 pontos e o Leverkusen agora tem 64. O saldo de gols, critério usado na Alemanha para desempatar em caso de empate por pontos, está claramente a favor do time de Munique (+58 a +30), então tudo aponta para uma mudança no trono do torneio.