Zelensky afirma que Rússia prossegue com ataques apesar da trégua de Páscoa

O ministério acrescentou que os ataques "foram repelidos".

As autoridades designadas pela Rússia em territórios ocupados do leste da Ucrânia também acusaram as forças de Kiev de violação da trégua, com bombardeios contra vilarejos e localidades da zona controlada pelas tropas de Moscou.

A ordem de Putin de suspender os combates no fim de semana de Páscoa foi anunciada após meses de tentativas frustradas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de mediar uma trégua entre Moscou e Kiev.

Na sexta-feira, Washington ameaçou abandonar as conversações caso não observe avanços nas tentativas de encerrar o conflito, que começou em fevereiro de 2022 com a invasão da Rússia ao território da Ucrânia.

Putin anunciou no sábado (19), durante uma reunião com o comandante do Estado-Maior russo, Valeri Guerasimov, a declaração de uma trégua das 18h00 (12h00 de Brasília) até a meia-noite do domingo (18h00 de Brasília).

O presidente russo destacou que a trégua para o Domingo de Páscoa seria adotada por "motivos humanitários".