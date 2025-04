Bruce Arena, ex-técnico dos EUA, sugere que Pochettino "não entende" seu papel

Arena, que também criticou o trabalho do alemão Jurgen Klinsmann no comando dos Estados Unidos, disse que ficou "chocado" com as derrotas do mês passado para o Panamá (1 a 0) e o Canadá (2 a 1) na fase final da Liga das Nações da Concacaf.

"Estou assistindo e estou surpreso. Estou chocado por não termos conseguido vencer o Panamá e o Canadá. Foi chocante para mim", disse ele.

"Não quero ser desrespeitoso. Quero que eles se saiam muito bem na Copa do Mundo, não há dúvida disso. Mas agora só nos resta um ano. O tempo está se esgotando, e eles precisam começar", disse ele.

No ano que vem, os Estados Unidos sediarão a Copa do Mundo, juntamente com o Canadá e o México.

