China envia nova equipe de astronautas à sua estação espacial

A missão Shenzhou-20 decolou nesta quinta-feira às 17h17 locais (6h17 em Brasília) do centro de lançamento de Jiuquan, no noroeste do país, observaram jornalistas da AFP.

Deixando um rastro de fumaça e chamas, o foguete Longa Marcha-2F decolou do centro de lançamento de satélites de Jiuquan, marcando o início da missão Shenzhou-20 de seis meses.

- "Muito sucesso!" -

Horas antes do lançamento, centenas de pessoas, agitando buquês de flores e bandeiras, cumprimentaram os astronautas pelas ruas da base militar, construída no meio do deserto.

Os três tripulantes, vestindo macacões brancos, acenaram para a multidão em frente a uma faixa que dizia: "Aprendam com nossos astronautas! Cumprimentem nossos astronautas!"

"Muito sucesso!", gritou a multidão enquanto os três homens passavam.