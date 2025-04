Diretora-executiva da COP30 faz alerta à UE contra retrocesso na questão climática

O clima precisa de estabilidade, planejamento. Todos nós devemos repensar nossa noção do que é um país em risco. A maioria das pessoas acredita que os Estados Unidos são um país muito estável e de pouco risco, e que alguns países do Sul são de alto risco. Isso mostra que precisamos questionar nossas noções de alto e baixo risco".

P: O presidente Xi Jinping declarou na quarta-feira que a China não diminuirá o ritmo sobre o clima. Pequim deve preencher o vazio deixado por Washington?

R: "Não acredito que a China deseje ocupar este lugar porque a China acredita na liderança coletiva. A ideia de uma liderança por países individuais é uma ideia muito ocidental, a ideia de que todo mundo busca um salvador, um líder. Isso não é a cultura chinesa, nem a cultura brasileira. Nós preferimos a liderança coletiva, e sim, os países do Sul desempenham esse papel hoje [...].

A Europa, com Brasil, China, África do Sul, Índia e outros, pode desempenhar o papel de liderança coletiva".

P: Como você avalia os efeitos do aumento do protecionismo, com Donald Trump, sobre o clima?

R: "Nenhuma guerra é boa para o clima, as guerras são antiecológicas, sejam militares ou comerciais. O comércio pode desempenhar um papel positivo para a descarbonização, por meio do comércio de produtos com baixa emissão de carbono, mediante a cooperação. É fundamental continuar com o comércio, sobretudo para as tecnologias de baixo carbono".