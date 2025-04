Veteranos brilham marcando gols nos torneios sul-americanos

Com um chute de canhota nos acréscimos contra o Talleres de Córdoba, Barcos manteve o Alianza Lima na briga por uma das vagas do Grupo D nas oitavas de final da Libertadores.

A vitória em casa do time de Lima na terça-feira foi repleta de experiência, já que outro eterno camisa 9, o peruano Paolo Guerrero, de 41 anos, marcou seus dois primeiros gols na atual edição do principal torneio de clubes das Américas.

"Nós, os velhinhos do Alianza, continuamos marcando. Foi um dos gols mais gritados da minha carreira", reconheceu 'El Pirata' Barcos, que briga por uma vaga de titular com 'El Depredador'.

- Preparação física e mental -

Mas o esguio centroavante argentino não foi o único "velhinho" a comemorar na Libertadores de 2025, que tem dois jogadores com mais de trinta anos (Barcos e o brasileiro Alan Patrick, de 33, do Inter de Porto Alegre) no Top-5 da artilharia.

Nesta semana, ele recebeu a companhia do meia brasileiro Fernando Reges (de 37 anos), também do time gaúcho; o meio-campista chileno Charles Aránguiz (36), da Universidad de Chile; e o atacante argentino Luciano Pons (35), do Atlético Bucaramanga da Colômbia.