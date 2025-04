Medvedev vence Cerúndolo e avança às oitavas do Masters 1000 de Madri

Medvedev interrompeu a tentativa de Cerúndolo de se tornar o tenista com a classificação mais baixa a vencer um jogador do top 10 no saibro desde que o italiano Fabio Fognini, então 130º do ranking, venceu o canadense Felix Auger Aliassime, na época 10º (agora 19º) no torneio de Roland Garros de 2023.

Mais cedo, o alemão número 2 do mundo Alexander Zverev se classificou para as oitavas após vencer Alejandro Davidovich (nº 29), último espanhol na disputa, por 2-6, 7-6 (7/3) e 7-6 (7/0).

Campeão em 2018 e 2021 na capital espanhola, o jogador alemão é o último vencedor do torneio ainda na competição, após o atual campeão, o russo Andrey Rublev (nº 8), ter sido eliminado antes pelo cazaque Alexander Bublik.

O tricampeão Novak Djokovic foi eliminado no sábado, em sua estreia na competição, dois dias depois de o espanhol Carlos Alcaraz anunciar que não poderia jogar devido a problemas físicos.

--- Resultados deste domingo do Masters 1000 de Madri:

3ª rodada (simples masculino):