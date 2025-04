Ancelotti será o próximo técnico da Seleção Brasileira, segundo imprensa espanhola

O atual treinador do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, deixará o comando da equipe merengue para assumir o banco de reservas da Seleção Brasileira, informam nesta segunda-feira (28) vários meios de comunicação na Espanha.

"Carlo Ancelotti já alcançou um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira assim que encerrar sua etapa no clube" de Madri, informa no primeiro plano de sua página da Internet o jornal esportivo madrilenho Marca.

O veículo detalha, no entanto, que a assinatura de contrato do veterano técnico italiano com a CBF ainda não aconteceu.