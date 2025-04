Representante palestino na CIJ acusa Israel de usar o bloqueio da ajuda como 'arma de guerra'

"Não é Israel que deveria estar sendo julgado, e sim a ONU e a UNRWA", acrescentou, em referência à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, proibida de operar em território israelense.

As autoridades israelenses acusaram alguns funcionários da UNRWA de envolvimento no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que provocou o início da guerra em Gaza. Investigações independentes indicam que não foram apresentadas evidências para respaldar a acusação.

- "Com urgência máxima" -

Trinta e oito países, incluindo potências como Estados Unidos, China, França, Rússia e Arábia Saudita, também apresentarão seus argumentos.

A Assembleia Geral da ONU pediu à Corte de Haia que se pronunciasse "a título prioritário e com urgência máxima", depois que a Noruega apresentou uma resolução devido à lei israelense para proibir a operação da UNRWA em território israelense e a coordenação de suas atividades com o governo.

Israel controla todos os fluxos de ajuda internacional, vital para os 2,4 milhões de palestinos da Faixa de Gaza, que enfrenta uma crise humanitária sem precedentes.