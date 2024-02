DF: veja a programação dos blocos de rua que saem nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (12) que começou com céu aberto e sol, o Distrito Federal continua a todo vapor, celebrando a folia de Momo em vários bairros.

Nos últimos dias, nem o tempo nublado e as chuvas espantaram os foliões dos blocos que desfilam no Plano Piloto e nas cidades satélites.

Com muita diversidade, a programação começa já pela manhã com o bloco infantil Carnapati e o Aparelhinho, que mistura as tradicionais marchinhas com música eletrônica.