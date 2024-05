Inmet divulga alerta de perigo de chuvas neste sábado no RS e SC

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou novo alerta de perigo de chuvas intensas para o Rio Grande do Sul e a região sul de Santa Catarina para este sábado (4).

De acordo com o órgão, há riscos de alagamentos, descargas elétricas, quedas de galhos de árvores e cortes de energia elétrica. Cerca de 600 municípios podem ser afetados.

Conforme o alerta do Inmet, deverão ser afetadas a região metropolitana de Porto Alegre e demais regiões do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, devem ser afetadas a Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí e as regiões oeste e sul do estado.