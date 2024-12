Governo da Alemanha é alvejado de críticas após ataque à feira de Natal

O saudita foi apresentado a um juiz na noite de sábado (21) e está em prisão preventiva, enquanto as investigações continuam. No entanto, o perfil do suspeito surpreende as autoridades.

O homem, que vive na Alemanha desde 2006, onde obteve status de refugiado, seria o autor de diversos posts islamofóbicos e anti-imigração nas redes sociais. O psiquiatra também manifestava simpatia pelo partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e criticava o governo de Angela Merkel de ter "islamizado" a Europa.

Ameaças à Alemanha nas redes sociais

Segundo a revista alemã Der Spiegel, os serviços secretos da Arábia Saudita chegaram a alertar as autoridades do país sobre tuítes ameaçadores que Al-Abdulmohsen teria publicado. A publicação afirma que em um dos posts, o suspeito teria evocado "o preço" que a Alemanha tem que pagar pelo mau tratamento aos refugiados sauditas. O psiquiatra ainda é apontado por acusar o governo alemão a negar asilo a conterrâneos que fugiam do regime do Golfo para acolher muçulmanos de outros países.

Um post em seu perfil na rede social X, em agosto, questiona: "Existe um caminho em direção da justiça na Alemanha sem que seja necessário explodir uma embaixada alemã ou degolar aleatoriamente cidadãos alemães?".

De acordo com a Der Spiegel, até mesmo na comunidade saudita na Alemanha, o perfil do psiquiatra assustava. Mina Ahadi, presidente do Conselho Central dos Antigos Muçulmanos, o descreve como "um psicopata de ultradireita conspiracionista".